Az Álarcos énekes műsorvezetője a napokban lett 40 éves, ennek apropójából posztolta a fotókat.

Puskás-Dallos Peti a napokban, pontosabban december 16-án töltötte be 40. életévét, melyet nemrég egy különleges utazással is megünnepelt feleségével, Puskás-Dallos Bogival és közös kisfiukkal, Ábellel. AzÁlarcos énekes házigazdája a paradicsomi Maldív-szigeteken pihentek, utazásukról több fotót is közzétettek.

A The Biebers frontembere a születésnapjáról aztán az Instagram-oldalán más formában is megemlékezett: posztolt magáról egy 20 évvel ezelőtt készült, s egy idei fotót, hogy szemléltesse, mennyit változott az elmúlt két évtizedben, egyúttal a születésnapi jókívánságokat is megköszönte.

Jól eltelt 20 év a két kép között... köszi mindenkinek, aki gondolt rám a 40. szülinapomon!

– írta Puskás-Dallos Peti, akit 2005-ben, a Megasztár harmadik szériájának köszönhetően ismert meg az ország.