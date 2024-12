Fotó: RTL

Geronazzo Mária már évek óta a reflektorfénytől távol éli mindennapjait, de a Blikknek most interjút adott, amelyben az egykori botrányhősnő reflektált a korábban őt övező médiafelhajtásra, de a jövőbeli terveiről is mesélt. Bevallása szerint csalódott a médiában, ezért amikor lánya azt kérte tőle, menjen ki hozzá Svájcba, maga mögött hagyta az országot. Hosszú évek óta ott is él már.

Odakint visszavonultam, elcsendesedtem. Nem is bántam, mert így a spirituális tehetségemet tovább tudtam fejleszteni. Egy ezoterikus tévénél dolgoztam, sokat tanultam, nagymester lettem. Egyébként a hatvanhat munkatárs közül én voltam Mike Shiva mester kedvence. Volt egy csoportom tíz emberrel. Minden csütörtökön találkoztunk, és energiát adtam át. A legfiatalabb tag 70 éves volt, a legidősebb 85. Ezzel foglalkoztam az elmúlt 15 évben

– kezdte a 67 esztendős Geronazzo, aki az életére visszatekintve úgy gondolja, nincs miért szégyenkeznie. Hozzátette, csak egyetlen döntését bánta meg az évek elmúltával.

„Egy dolgot nem csinálnék meg még egyszer, ez a felnőttfilmem. Minden mást szerettem. Én kerestem a médiát, mert írtam egy könyvet, és így kezdődött… Mindig magamat adtam, olyan voltam, amilyen. A belső szépségben és a belső egyensúlyban hiszek. Úgy döntöttem, leszámítva a botoxot, már nem szeretnék változtatni magamon. Nem lesznek nagy »átalakítós« műtétjeim, így szeretnék maradni, ahogy vagyok. A belső boldogság tesz egy embert széppé. Ebben a korban, amiben én járok már, nem a külsőség a fontos.”

A plasztikáival elhíresült sztár a 80-as évek végén csináltatta meg a védjegyévé vált hatalmas száját. Mint fogalmazott, akkor úgy szeretett volna változtatni magán, hogy a száján legyen a hangsúly. Sosem másoknak akart megfelelni, ezt a szájat magának csináltatta, és a mai napig imádja. Külsejének köszönhetően viszont még ma is felismerik az utcán:

»Ön a nagyszájú Mária!« – mondják az emberek nekem, és mosolyognak, kedvesek. Nem tolakodóak.

– mesélte az egykori botrányhősnő, aki négyszer is férjhez ment, de ma már szingli. Elmondása szerint minden házasságából ő lépett ki, mert párjai nem hagyták meg a privát szféráját, és féltékenyek voltak. Geronazzo a jövőbeli terveiről is beszélt.