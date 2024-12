Meglepő ajándékokkal készült a főpolgármesternek.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a minap közösségi oldalán jelentkezett be azon apropóból, mert a Fővárosi Közgyűlés megtartotta az idei év utolsó ülését, ahol egyúttal karácsonyi ajándékozásra is sor került. Ahogy arról írtunk, az erre vonatkozó javaslatot az előző testületi ülésen a Kutyapárt terjesztette elő. A képviselők karácsonyi húzásán Vitézy Dávid pedig nem mást húzott a kalapból, mint Karácsony Gergely főpolgármestert, akinek két frappáns ajándékkal is készült.

Két ajándékot kapott tőlem a főpolgármester: a tavaszi vitáink emlékére egy Villamos Dilemma társasjátékot, ahol a játék lényege, hogy kit üthet el a villamos...,- és mivel vannak olyan ügyek, ahol a budapestiek érdekében közösen állunk ki, egy Mini Dubaj pólót rajta Rákosrendező romos állomásépületével. Boldog Karácsonyt!

– olvasható Vitézy Dávid Instagram-posztjában.