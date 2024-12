A filmben szerepet kapott többek között Will Poulter és Richard E. Grant is.

Fotó: youtube

Tavaly nyár végén többször is elcsípték Magyarországon Jenna Ortegát és Paul Rudd-ot, szeptemberben például egy balatoni étteremben ebédelt a két filmsztár, akik (részben) hazánkban forgatták első közös produkciójukat, a Death of a Unicorn-t.

Az A24 égisze alatt készülő, sötét komédia első előzetese most be is futott: a történet szerint az apa-lánya páros egy munkahelyi megbeszélésre tartva elgázolnak egy egyszarvút, amelyról hamar kiderül, mágikus erővel bír, szarvával például a rákos megbetegedést is gyógyítani lehet. Ahogy az a két perces kedvcsinálóból kiderül, természetesen a dolgok hamar rosszra fordulnak, felbukkan ugyanis egy másik unikornis, hogy véres bosszút álljon társa miatt.

Alex Scharfman filmjének egyelőre nincs pontos premierdátuma, de valamikor jövő tavasszal érkezik a mozikba, többek között Will Poulter, Téa Leoni és Richard E. Grant mellékszereplésével.