Fotó: TV2

Ahogy arról írtunk, a Dancing with the Stars idei évadát Szabó Zsófi eredetileg Andrei Mangrával kezdte el, ám a profi táncos botrányba keveredett, és nem tudta folytatni a versenyt. Ezért történt, hogy a Mokka háziasszonya a kiesett Hosszú Katinka táncpartnerével, Suti Andrással menetelhetett tovább, akivel nagyon hamar meg is találta a közös hangot.

Végül a TV2 táncos show-műsorának egyik nagy esélyesének tartott Szabó Zsófi a második helyen végzett partnerével, de nagyon hálás annak, hogy a nézők őt szavazták meg a második legjobb amatőrnek. Most Suti a közösségi oldalán mondott köszönetet néhány közös fotó kíséretében a színésznőnek.

Szeretném megköszönni neked, hogy bizalmat adtál nekem és hétről-hétre egyre erősebbek lettünk együtt. Nem csak a saját falaid bontottad le. Azzal, hogy megmutattad a világnak, ki vagy, igaz példát és rengeteg érzést, élményt adtál mindenkinek, többek közt nekem is! Minden alkalommal új meglepetést és életre szóló élményt okoztál. Hálás vagyok neked, hogy együtt élhettük meg ezt a csodát. Gratulálok a DWTS 5. évadának legjobb női versenyzőjének

– írta bejegyzésében a profi táncos, hozzátéve: Nagyon szépen köszönik az egész stábnak az utolsó emberig és a nézőknek, hogy lehetővé tették számukra az álmaink megélését.