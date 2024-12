Első közös ünnepükre készülnek a gyermekükkel.

Iszak Eszter alig négy hónappal első gyermeke, Mirabella születését követően visszatért a TV2 képernyőjére. Ahogy arról írtunk, a műsorvezetőnő július elején kezdte meg szülési szabadságát annak érdekében, hogy maximálisan rá tudjon készülni az anyaságra, amely érzelmileg, mentálisan és fizikailag is kihívás volt a számára, ám mostanra elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy munkába álljon. Most a Titkok Ramónával című műsor vendégeként azt is elmondta, hogy különösen várja a karácsonyt, hiszen ez lesz az első, hogy édesanyaként ünnepelhet.

„Nekem idén különleges karácsonyom lesz, mert hogy anyukaként soha nem ünnepeltem még ezt a decemberi időszakot, úgyhogy nagyon várom. Nagyon más lesz most a karácsony, mert

én sosem voltam ilyen karácsonyozós típus, megmondom őszintén, most viszont nagyon várom azt, hogy feldíszítsem az otthonunkat.

Ez eddig is megvolt, de valahogy kicsit más szemlélettel, más lelkülettel. Úgy készülök, hogy beülünk majd a fa alá, és egy nagyon meghitt kis családként éneklünk és megmutatjuk Mirabellának, milyen is a szeretet ünnepe” – fogalmazott a Mokka háziasszonya.