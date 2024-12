Így még nemigen rontottak el lánykérést, ám egy biztos: ezt a szerelmesek soha nem fogják elfelejteni.

Futótűzként terjed egy videó a TikTokon, amely egy fiatal szerelmespár sorsfordító pillanatát örökítette meg. A 30 éves Charlie Bullock nemrég elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy másfél év kapcsolat után megkérje 26 éves kedvese, Hannah Mcnaghten kezét, akire élete párjaként tekint. A férfi az eljegyzést spanyolországi utazásukra időzítette, a romantikus gesztus azonban egy dolog miatt nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte.

Bullock mindenképpen szerette volna, hogy eljegyzésük emlékezetes legyen. Le is tette a telefonját, barátnőjével elhitetve, hogy csupán egy közös kép erejéig állnak meg, amelyet időzítővel készítenek el, ezért is történt, hogy a rövid pózolás után a kedvese teljesen ledöbbent, mikor Bullock a meglepetés erejével féltérdre ereszkedett előtte a barcelonai Arc de Triomf nevű diadalív előtt. Mcnaghten láthatóan meglepődött azon, hogy a párja feltette neki a nagy kérdést, de örömmel mondott igent, ám amikor a férfi nyakába borult, valaki csúnyán belerondítottuk eljegyzésükbe – pontosabban ő is a meglepetés erejével élt.

Mint ahogy az a videón is látható, az egyik járókelő felkapta a telefont, ezzel kis híján elrontva Bullockék nagy pillanatát. A szerelmesek azonban időben észlelték, hogy egy férfi el akarja lopni a telefont, így annak nem volt esélye meglógni a készülékkel. Bullock úgy meséli, a tolvaj egyből visszaadta neki a telefont, amint újdonsült menyasszonya ráordított.

Íme még néhány fotó a szerelmesekről, s a jegygyűrűről is:

