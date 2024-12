Hatalmas a szülők boldogsága.

Világra jött Weisz Fanni első gyermeke, aki a Bendegúz nevet kapta szüleitől, és boldogabbak már nem is lehetnének. A modell és férje június elején jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek, de még előtte összekötötték az életüket. Bár decemberi esküvőjüket szűk családi körben tartották meg, a kismama számára szebb nem is lehetett volna. Weisz korábban azt nyilatkozta, hogy a várandósságát aránylag könnyen viselte, gyermeke pedig a tegnapi napon meg is született.

Tegnap megérkezett a kis Bendegúz. Mindenki jól van

– írta Instagram-posztjában a siket modell, melyhez egy meghitt csalási fotót is mutatott.