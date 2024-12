A gyerekek érdekeit tartják szem előtt.

Fotó: RTL

Szigligeti Ivett és Dudás Miki szakításától már többször is hangos volt a sajtó, melyeket rendre békülés követte. Ahogy arról az Index is beszámolt, nem a májusi volt az első alkalom, hogy a szerelmesek csaknem egy évtizede tartó kapcsolata zátonyra futott: tavaly ősszel is szakítottak, méghozzá nem sokkal azt követően, hogy beköltöztek új otthonukba. Alig egy hónapja úgy tűnt, sikerült rendezniük a soraikat, és újra egy párt alkotnak, de mint kiderült, nem ez a teljes igazság.

Szigligeti a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként bevallotta, hogy bár nincsenek együtt, az életének örökre fontos része marad a sportoló, és persze nem csak a gyerekek miatt. Szerelmük és a közös múltjuk olyan értékben összekötik őket, hogy nem tudják elképzelni, hogy teljesen eltávolodjanak egymástól.

Nem tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy nem leszünk egymás életének a részei. Nekünk nagyon intenzív volt a szerelmünk és mindketten egymás legnagyobb szerelmei vagyunk. Ő is mindig azt mondja, biztos, hogy nem lesz már ennyire szerelmes még egyszer, mert ezt csak egymásból tudjuk kiváltani

– idézi a Bors Szigligetit.

Arra a döntésre jutottunk, hogy jobb, ha most egy picit elválunk. Külön vagyunk, de mégis együtt. Családként abszolút együtt vagyunk, de nem mint párkapcsolat.

Mint kiderült, a híresztelésekkel ellentétben a szerelmesek közösen hozták meg a döntést a jövőjükről. Úgy látták jónak, ha különválnak, de családként mégis együtt maradnak, ami sokaknak meglepő lehet. A kétgyermekes édesanya hozzátette: végig gyerekeik érdekeit tartják szem előtt, nem borult meg egyikőjüknek sem a lelki világa, mert folyamatosan jelen van az életükben mindkét szülőjük.