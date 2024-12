Az énekes és neje nem igazán értenek egyet a szeretet ünnepe kapcsán.

Ugyan a legtöbb hazai híresség az Instagramra posztolt fotók tanúsága szerint már jó ideje karácsonyi lázban ég – például Várkonyi Andrea és Ördög Nóra is megmutatta hatalmas karácsonyfáját –, vannak azonban olyanok is, akik nem szeretik, ha otthonukat a megszokottnál korábban lengi be ünnepi hangulat. Király Viktort például családtagjai Grincsnek becézik.

Azóta vagyok Grincs, mióta feleségem van. Imádom, szeretem őt, de már november közepén feldíszíti a házat, és minden egyes nap karácsonyi zenéket kell hallgatni. Pedig én azt gondolom maximum egy hét szóljon a karácsonyi hangulatról vagy különben elveszíti a varázsát. Egy hét bőven elég lenne

– mondta nevetve az énekes a Család-barát stúdiójában.

(via story.hu)