Nem titok, hogy Marsi Anikó él-hal a bútorok felújításáért, a kidobásra ítélt dolgok megmentéséért vagy feleslegessé vált holmik újjávarázslásáért, és saját bevallása szerint elvonási tünetek jelentkeznek nála, ha legalább kéthetente egyszer nem fordul meg egy barkácsáruházban. A Tények műsorvezetője az ócskapiacokat is szívesen járja, ahová édesanyja, Irén szokta elkísérni, aki nagyon ért az alkudozáshoz, de meglátása szerint a legjobb, felújításra váló dolgok az interneten lelhetőek fel.

Ez egy hobbi, szenvedély, ugyanakkor van benne egy adag környezetvédelem és az újrahasznosítás fontossága is. Szeretek semmiből valamit csinálni, építeni, mindent újrahasznosítani, és mindezt a magam, magunk keze által

– vallotta be a story.hu-nak Marsi Anikó, akivel olyan is történt már, hogy egy friss darab beszerzésekor „szerelmes lett”, amit viccesen a férjével, Gyarmati Gáborral is közölt.

Új szerelmem van! Sajnálom, Gábor! Kicsit öreg, 74 éves, de tökéletesen működik. Egy igazi Saratov hűtő, egy kicsit még meg kell puceválni, de láttatok már ilyen gyönyörűt? Féltékenység nincs, mert egyébként a férjem találta pár ezer forintért, talán 10 ezer forintba került

– osztotta meg korábban a tévés, akinek az otthonában az említett hűtő mellett kollégája, Gönczi Gábor kidobásra ítélt cipős szekrénye is helyet kapott, csakúgy, egy régi, szocreál konyhabútor felső része.

Marsi Anikó ugyanakkor nem tagadja: hobbijával nem mindig megy sokra férje segítsége nélkül.

„Ha nekem sok és nehéz, akkor szólok a férjemnek, aki persze először forgatja a szemeit, húzgálja a száját, hogy már megint mit találtam ki, de aztán segít. Hát mit mondjak, jól kell férjet választani!”