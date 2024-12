Persze az ünnepi fogások náluk sem maradnak el.

Szabó András, azaz Csuti körülbelül két éve alkot egy párt a nála 13 évvel fiatalabb Sudár Biankával, akivel nagyon boldogok. Bár az üzletember kezdetben igyekezett óvni a kapcsolatukat a nyilvánosság elől, mostanra mindketten örömmel adnak interjút. Most a Storynak árulták el, hogy még december 24-én is edzenek, cserébe azt esznek, amit csak megkívánnak. Egyébként számukra az egész év arról szól, hogy odafigyelnek az életmódjukra. Ezért is várja Csuti a karácsonyt, mert akkor végre megengedettek a kevésbé egészséges fogások is.

Imádom a zserbót, az a kedvencem – korábban mindig kértem a nagymamámat, hogy süssön. Miután meghalt, sokáig nem is ettem... A zserbóval vagyok úgy, hogy könyörgöm, azt hagyjuk már meg úgy, ahogy a nagymamáink készítik! Abból ne csináljunk mentest

– vélekedett az üzletember, aki szerint ugyanakkor semmi gondja sincs az alternatív süteményekkel, fogásokkal. Sőt, bízvást állítja, hogy a kedvese szülei verhetetlenek benne.