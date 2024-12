Vasárnap este véget ért a Hell Boxing Kings, ahol tíz ország legjobb sztárbokszolói mérkőztek meg egymással. A döntőben ringbe szállt Brasch Bence, Berki Mazsi és Istenes Bence is, utóbbi kettő pedig végül meg is nyerte kategóriáját, így nemcsak egy-egy hatalmas bajnoki övvel, de fejenként 40 millió forint fődíjjal is távozhattak.

A műsorvezető később Instagram-oldalán úgy fogalmazott, tudta, hogy az ő keze lendül majd a magasba a mérkőzés végén, annak ellenére, hogy sokan féltették ellenfelétől.

Egyik meccsemen sem voltam ennyire elszánt, soha nem hittem ennyire magamban, soha nem voltam tudatában ennyire a képességeimnek, soha nem mentem még ki ennyire magabiztosan az öltözőből, pedig a balkáni szörnyeteg volt a »legfélelmetesebb« ellenfelem. Azt mondták, meg fog ölni. A felszínes emberek, akik csak néznek, de nem látnak, azok még ellenem is fogadtak

– kezdte Istenes, hozzátéve: élete egyik legmeghatározóbb élménye volt a versenysorozat.

„De ez volt az a meccs, ami előtt biztos voltam, hogy győzni fogok. Semmi nem tudott kizökkenteni. Végre csak magamra figyeltem, és a feladatra a ringben, nem érdekelt, ki mit gondol majd, melyik mozdulatomba fog belekötni, ki hogyan fogja lehúzni a teljesítményemet… ösztönösem bunyóztam, és élveztem minden másodpercét. Végre mertem önmagam lenni.”

A műsorvezető, mint írta, öt meccset vívott meg kétévnyi bokszolás után, amit a jövőben sem tervez abbahagyni, sőt! Mivel a sportnak hála más emberré vált, ami miatt borzasztó büszke magára, ugyanúgy folytatja majd az edzéseket, csak most megérdemelt pihenését tölti egy kicsit.