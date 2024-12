Hatalmas az öröm.

Szőcs Renáta december elején osztotta meg a hírt, miszerint másodjára is anyai örömök elé néz. A Star Academy korábbi győztese már nagyon várta, hogy kislányát, a tavaly májusban született Améliát kistestvérrel ajándékozza meg, abban pedig, hogy a gyerekek között ne legyen korkülönbség, az énekesnőt a férje, Márk is támogatta. Most a kismama elérkezettnek látta az időt arra, hogy a baba nemét is megossza rajongóival.

Tulajdonképpen az egész család, a barátok, és még én is úgy tippeltem, hogy egy kisfiú növekszik a szívem alatt. Persze, így volt ez Amélia érkezése előtt is, de most voltak olyan jelek is, melyek szűk két évvel ezelőtt nem. Kezdem azzal, hogy egészen más, extrém ízeket kívántam, mint a kislányunk érkezése előtt. Megesett, hogy a gyümölcsleves mellé uborkasalátát kértem, majd ezt lefojtottam egy káposztasalátával, amihez barackbefőttet ettem. Ja, és valami elképesztő módon kívántam a csípős ételeket. Ugyanakkor a rosszulléteim is jóval enyhébbek voltak és sokkal hamarabb el is múltak. Ezekből pedig arra következtettem, hogy most egy kisfiú érkezik hozzánk

– árulta el a Metropolnak Szőcs Renáta. A szerelmesek vasárnap tartott genderbuliján arra is fény derült, hogy valóban kisfiút hord a szíve alatt. Erre az eseményre az egész család összegyűlt, és az egyik muffinba rejtették a kék színű tölteléket, amiből megtudhatták a baba nemét.

Remélem, sikerült Améliát a lehető legjobban felkészítenünk arra, hogy hamarosan testvére születik. Már nyiladozik az értelme, és persze észrevette, hogy megnőtt a pocakom is. Most mesék formájában igyekszünk tudatosítani benne, hogy mit is jelent, ha valakinek testvére születik, és úgy látom, hogy nyitottan áll a dologhoz

– mesélte Szőcs Renáta.