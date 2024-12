Ezt a bakit szinte senki nem vette észre az elmúlt 32 évben.

Szinte minden családnál kötelező megnézni karácsonykor a Reszkessetek, betörők! című filmet, s bár az több mint 30 évvel a megjelenése után is töretlen népszerűségnek örvend, a rajongók még mindig fel tudnak fedezni benne bakikat. Nemrég például arra a több évtizedes titokra derült fény, hogy mivel foglalkoztak a McCallister szülők, aminek köszönhetően megengedhették maguknak a filmben látható hatalmas házat.

A népszerű karácsonyi film éles szemű rajongói legutóbb a Redditen nyitottak vitát arról, hogy lehet az, hogy a szülők a második epizódban, amelynek 1992-ben volt a premierje, egyetlen alkalommal sem említik meg, hogy a főszereplő kisfiú, Kevin McCallister rendesen helybenhagyta a betörőket az otthonukban. A McCallister család a második részben ugyanis megint szem elől téveszti Kevint, s míg szülei egy másik városban keresik, a kisfiú alaposan kiélvezi New York örömeit. A mulatság természetesen akkor válik teljessé, amikor Kevin újra összefut a négybalkezes párossal.

A rajongók szerint azonban furcsa, hogy az első részben látott betörési kísérletet meg sem említik a második részben, jóllehet a házban vérnyomokat hagytak, és égésnyomok is keletkeztek.

„A második filmben a családja csak azt mondták, hogy Kevin egyedül maradt karácsonykor. Egyszer sem utalnak arra, hogy két tolvajt intézett el, miközben egyedül volt otthon. Emlékeztek, Kevin apja megtalálja Harry aranyfogát, látszik is az arckifejezésén, hogy tudja, az egy fog. Mindig is sokat agyaltam, miért nem válaszolták meg soha, hogy az honnan is került oda” – jegyezte meg az egyik Reddit-felhasználó, mire a másik hozzátette: talán az a magyarázat, hogy a két film nem egy univerzumban játszódik.

(via Daily Star)