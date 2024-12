Pedig a villában nem volt valami idilli a kapcsolatuk, sőt: párbajoztak is egymással, miután rendre azt mondták, nem tudnak együtt élni.

Úgy néz ki, újabb villaszerelem szövődött, pontosabban villalét utáni szerelem, a ValóVilág 12 győztese, VV Ádi ugyanis a jelek szerint az egykori villatársába, VV Dorkába szeretett bele. Erről tanúskodik legalábbis néhány fotó az Instagramon, amelyekkel az egykori valóságshow-szereplők felvállalták románcukat.

A mi kis családunk. Boldog karácsonyt kívánunk!

– írta a fotókhoz Dorka, megerősítve, ami eddig csak pletyka volt.

Érdekes azonban, hogy Farkas Ádám és Váradi Bettina Dóra kapcsolata a luxusbörtön falai között nem volt éppen idilli. Párbajoztak is, miután mindketten azt hangoztatták, hogy nem tudnak tovább együtt élni. Dorkának ráadásul párja is volt a villában. A diósdi lány két intenzív kapcsolatot is megélt a műsorban: előbb VV Valennel, vagyis Cseh Marcell Valentinnal alkotott egy párt, ám az a románc tiszavirág-életű volt, jóllehet egy hét után már családalapítást terveztek. Majd VV Duduval, azaz Bottlik Dáviddal jött össze, akivel esküvőt tervezett, a valóságshow után pedig össze is költöztek, sőt: egy ígéretgyűrűt is kapott a Szingli vagy svindli című műsort is megjárt fiatalembertől. A kapcsolat azonban zátonyra futott.

További érdekesség, hogy VV Ádi volt az, aki nemcsak Dorkát, de annak két exét, Valent és Dudut is legyőzte egy-egy párbajon.