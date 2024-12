Már együtt is karácsonyozott új párjával.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Szőke Zsuzsi májusban szakított kedvesével, Ádámmal, majd azt követően nem is lehetett hallani semmit a szerelmi életéről. A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője lefogyott a csalódás után, de úgy tűnik azóta ismét rátalát a szerelem valaki oldalán. A Bors szúrta ki, hogy a szerelmesek már együtt is töltötték az első karácsonyukat, és látszólag nagyon boldogok.

Volt egy törés, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretném tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Ami volt, az szép volt, de helyesebbnek láttam, hogy különváljanak az útjaink. Részemről békében váltunk el, hogy ő hogy dolgozza fel, azzal nem tudok mit kezdeni és ennél többet nem is szeretnék mondani a dologról. Jól vagyok most, felszabadultam és magamra koncentrálok. Rengeteget dolgozom, tanítok, sok fellépésünk van és próbálom jól érezni magam a nyáron, ami eddig szerencsére sikerült is

– árulta el pár hónappal ezelőtt a táncosnő, akit új párja már DWTS forgatásaira is elkísérte. Az újdonsült szerelmesek kapcsolata úgy látszik, egyre komolyabb, hiszen a karácsonyt is együtt töltötték kettesben, amiről a táncosnő osztott meg egy fotót instagaramján.