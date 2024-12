Már egy ideje a trópusi országban élik a mindennapjaikat.

Fotó: Rostás Bianka / Velvet

Dobó Ági idén ősszel újságolta el, hogy családjával egy időre Costa Ricára költöztek. Az egykori szépségkirálynő kezdetben a két gyermekével, Benedikttel és Nataniellel kezdte meg új életét a közép-amerikai országban, de rövidesen építési vállalkozóként dolgozó férje, Kis Csaba is csatlakozott hozzájuk. Az egykori szépségkirálynő rengeteget posztolt az új életükről, így abba is bepillantást nyerhettünk, hogy hol laknak, illetve a gyermekek hová járnak iskolába a trópusi országban. Dobóék most azt is megmutatták, hogyan telt a karácsonyuk, amit ezúttal a 30 fokos napsütésben töltöttek.

Nekünk talán tényleg a kellemes a legmegfelelőbb szó arra, ahogy telt az elmúlt 3 nap... főztünk együtt, szigorúan 1-1 fogást, nem százfélét, pihentünk, játszottunk. Azt hiszem, egész jól sikerült megteremteni az ünnepi hangulatot a 30 fok és napsütés ellenére is, és hogy itt látszólag éppolyan napok voltak ezek, mint bármely másik az évben. A boltok nyitva vannak, az emberek jönnek-mennek, lent töltik a parton az egész napot

– árulta el az Instagram-posztjában az édesanya, aki hozzáteszi, náluk azért volt karácsonyi pizsama, ünnepi fények, otthoni ízek, emlékek és beszélgetések, nem maradt el továbbá a családdal való videótelefonálás, a későn fekvés és a sok lustálkodás sem.

A hosszú hónapok után az, hogy végre együtt lehettünk, igazából szó szerint a MINDENT jelentette. Gyakorlatilag napokig »lebegtünk«, más dimenzióba kerültünk... így telt nálunk a karácsony. Remélem, Nektek is békés volt, szeretetben telt, tudtatok pihenni, egymásból töltődni, és voltak olyan pillanatok, amit szívesen visztek magatokkal...

(via 24.hu)