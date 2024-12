Fotó: Papajcsik Péter / Index

Hunyadi Donatella a Dancing with the Starsban való szereplését követően a Fort Boyard – Az erőd című kalandjátékban is bizonyíthatott, de közben az énekesi karrierjében is szép sikereket ért el. Kiszel Tünde nem is lehetne büszkébb a lányára, így előz hónapban nehéz szívvel vette tudomásul, hogy lánya kirepül a csalási fészekből. A fiatal számára a karácsonyi időszak igazán emlékezetesen telik: két telt házas koncerten lépett fel Budafokon és a Felvidéken, ahol hatalmas szeretettel és elismeréssel fogadta a közönség.

Múlt hétvégén két teltházas karácsonyi koncerten is lehetőségem volt énekelni, Budafokon és a Felvidéken. Mérhetetlen szeretetet és megbecsülést kaptunk közönségeinktől, szívből köszönjük! Ez az igazi áldás

– írta Instagram-posztjában Hunyadi Donatella, aki az eseményekről több fotót is megosztott követőivel. Az is kiderült a minap, hogy januártól az énekesnő is a Monarchia Operett társulat tagja lesz, így a szép sikerek után újabb szakmai kihívások várnak majd rá.

(via Blikk)