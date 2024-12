Ennél boldogabb már nem is lehetne a brit énekesnő.

Fotó: Sara Jaye / Getty Images Hungary

Dua Lipára év eleje óta újra rátalált a szerelem, méghozzá egy brit színész, Callum Turner személyében. Sokáig nem is várattak az első vörös szőnyeges megjelenésükkel, ugyanis alig egy hónapra rá a BAFTA-díj-átadón már egy párként, kéz a kézben láthatta őket a nagyérdemű. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő sokat nem árult el a színész kedvesével való bimbózó románcukról, de nyilvánosan több helyen is lencsevégre kapták őket. Callum a Legendás állatok-filmekből lehet ismerős a legtöbbek számára, és komolyak lehetnek a szándékai, hiszen a The Sun arról ír, hogy egy közeli informátoruktól megtudták, hogy a színész karácsonykor eljegyezte a koszovói-albán származású brit énekesnőt.

„Dua és Callum annyira nagyon szerelmesek, hogy tudják, ez örökre szól. Eljegyezték egymást, és nem is lehetnének boldogabbak” – fogalmazott a lapnak a bennfentes, aki azt is elmondta, hogy az énekesnő az idei évben a színpadon is minden magaslatot meghódított.

Karrierje egyik legjobb évét élte meg szakmailag, ami pedig csak a hab a tortán. Callum nagyszerű támasza Duának, és csodálatos párost alkotnak. Éppen ezért a családjuk és a barátaik nagyon boldogok. Ez egy csodálatos karácsony volt számukra.

Úgy tudni, a szerelmesek hatalmas szilveszteri bulit terveznek Londonban, ahol szeretteikkel és barátaikkal ünneplik majd meg az eljegyzésüket. Mint azt már sokan kiszúrhatták, az ünnepek alatt posztolt képein már ott díszeleg a jegy gyűrű a popdíva ujján.