Szabályosan retteg, amikor a reggelente megnyitja a híreket.

Ahogy korábban megírtuk, Noszály Sándor az elmúlt hónapban több furcsa felvételt és szöveges üzenetet osztott meg a közösségi oldalán. Nem sokkal később Noszály Andrea, a teniszező testvére egy nyilatkozatban közölte, hogy Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd, kezelését szakorvosok irányításával már megkezdték. Azt is elmondta, hogy az öccse egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban, így a Sztárbox című műsorban sem versenyzett tovább a korábbi teniszcsillag.

Bár Noszály nemrég többször is életjelet mutatott Instagramján, de azóta viszont ismét eltűnt a nyilvánosság és a barátok szeme elől is. A Story úgy tudja, senki megkeresésére nem reagál, így sokan attól tartanak, nagy a baj, és visszakerült a klinikára. Molnár Anikó is nagyon aggódik Noszályért, aki régóta ismeri a teniszezőt, A Nagy Ő című párkereső realityben is váltották egymást a 2000-es évek elején. Mint kiderült, Noszály Sándor rosszulléte előtt pár héttel beszéltek utoljára telefonon

Már nem is tudom, minek kapcsán hívott fel ­Sanyi, de arra tisztán emlékszem, hogy annyira örültem, hogy végre egy igazán jókedvű hangot hallok. Beszéltünk róla, hogy nagyon komoly amerikai színészkörökben mozog, és erre borzasztóan büszke volt. Mondta, hogy a munka téren is rendben van, a Sztárboxról is beszéltünk, és persze a magánéletről is kérdeztem. Azt mondta, ezt az életvitelt, a sok utazgatást nehezen bírják mellette a nők, úgyhogy jól érzi most magát egyedül. De elégedett volt mindennel

– fogalmazott a médiaszereplő, aki bevallotta, egy jó értelemben vett irigység fogta el, mert a teniszező annyira lelkesnek tűnt. Ezért is lepte meg, amikor két hétre rá minden megváltozott, és ­Noszályon az összeomlás tüneteit mutatkoztak.