A szinkronszínész már nem nagyon hiszi, hogy lesz valaki, akivel kéz a kézben öregszik majd meg.

Megtalálni az igaz szerelmet bizony nem egyszerű, Bogdányi Titanilla ezt jól tudja. Elmondása szerint az elmúlt két és fél év tapasztalatai miatt már kezd lemondani arról, hogy talál valakit, akivel együtt tervezheti a jövőjét.

„Persze jöhet sok minden, és vágyom is rá. Mondjuk, gyereket már nem szeretnék, és igazából sosem voltam az a házasodós típus sem. Nem gondolom, hogy egy papír bármit is meghatároz. Sőt azt látom, hogy sokszor pont az esküvő után kezd el megromlani sok minden egy párkapcsolatban, ami szomorú” – mesélte a story.hu-nak a 38 éves szinkronszínész, aki vágyna ugyan a szerelemre, ám abban nincs szerencséje. 2023-ban a Celebrandi című realityben is próbált párt keresni magának, ám a románc csúnya véget ért: randipartnere, Rajmund azonban a forgatás után egyik pillanatról a másikra felszívódott, s nem kereste többet.

Az van, hogy annyit csalódtam a férfiakban, hogy mostanra úgy érzem, feladtam. Sok mindenen túl vagyok, bántalmazó és nem bántalmazó kapcsolaton is. Sőt az igazin is. Én a válásom után megtaláltam a nagy őt, azt a férfit, azt a kapcsolatot, aki/ami azóta is a mérce. Csak fiatalok voltunk, ráadásul én fiatal édesanya... Persze azóta is voltam szerelmes, de két és fél éve nem jön olyan, akivel úgy érzem, bármi is komolyabban kialakulhatna. (...) Sőt egy barátnőm tanácsára kipróbáltam a Tindert is, de azzal szembesültem, hogy az nagyon másról szól, mint amit én szeretnék. Ugyanakkor ebből is látszik, hogy én tényleg nyitott vagyok, csak valahogy a realitás meg azt mondatja velem, hogy már nem nagyon hiszem, hogy valakivel kéz a kézben megöregszem