Azt is elmondták, mennyi volt a veszteségük a természeti katasztrófa miatt.

Csúnyán megtépázta az előző két hurrikán, a brutális erővel lecsapó Helen és Milton a Polgár házaspár floridai Siesta Key-ben található házát.

Kemény két hónap áll az üzletember és felesége mögött, akik feszes ütemben próbálták helyrehozni a károkat, felújítani otthonukat, olykor saját kezükkel is, hogy készen legyenek karácsonyra. Legfrissebb YouTube videójukban most örömmel újságolták el, projektjük sikerrel járt, és ha csak az utolsó percben is, de végül minden a helyére került az ünnepre. Felújított házukat most meg is mutatták rajongóiknak.

„Meg fogjuk oldani a háznak akülső védelmét. Tudom, hogy jönni fog még a víz, de el fogjuk kerülni, hogy betörjön. Gátakat szereltetünk fel, amelyek automatikusan felmennek, amikor jön. Szeretjük ezt a házat, és nem volt más megoldásunk” – idézte a Blikk a műkereskedőt, aki azt is elárulta, 150 ezer dollárt költöttek a felújításra, és durván 550 ezer dollárt-, azaz mai árfolyamon nagyjából 216 millió forintot buktak a hurrikánok miatt. Érdekességként bevallotta, régi tárgyaik túlélték egyébként az egyméteres árvizet, ellenben újonnan vett, modern bútoraik egyszerűen szétmállottak.