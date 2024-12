Hullámvölgyekben gazdag volt szereplése.

Vasárnap este Jegesmedve győzelmével ért véget az Álarcos énekes 2024-es évada, aki még térdre is rogyott örömében az eredményhirdetést hallva. A leleplezést követően kiderült, jó helyre tették végső tippjeiket a nyomozók, tényleg Brasch Bencét rejtette a jelmez.

„Nagyon-nagyon örülök, még nem fogtam fel, halkan is beszélek, mert itt is titkolózni kell, megszoktam ezt a hangerőt” – mesélte az RTL kameráinak a színész, hozzátéve: igazán hullámvasútszerű volt szereplése, hiszen az elején többször is veszélyzónás volt, míg a műsor végére már egyenes ágon jutott újra és újra tovább.

„Tudom, hogy sokkal nehezebb élethelyzetek vannak embereknek, minthogy egy Jegesmedve jelmezben a Barbie Girl-t énekelje, de amennyire mókás, annyira nagy kihívás is. Alig lehet benne levegőt kapni, ami van, az is használt levegő, meg alig lehet benne látni, de közben mégis magabiztosan kell viselkedni. Úgyhogy szerintem ez egy jó kardioedzés volt, nagyon érdekes színészi feladat.”

A képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára egyébként Valkusz Milán, mint Teknős-, és Gergely Róbert, mint Rozmár állhatott fel.