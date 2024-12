Nyáron járt hazánkban legutóbb az énekesnő párja.

Király Linda ezen a nyáron vállalta fel, hogy 15 évvel a szakításuk után ismét összejött élete első szerelmével. A Sztárban Sztár All Starban is feltűnő énekesnőt a testvérei hozták megint össze az amerikai zenei producerrel, akivel már 17 éves korában is egy párt alkottak, de a költözésük miatt szakítaniuk kellett, hiszen a Király gyerekek akkor helyezték át a székhelyüket Magyarországra.

Az énekesnő kedvese, Simon a nyáron három hónapot töltött nálunk, de a turista vízuma miatt haza kellett utaznia, és újabb három hónapot kellett várnia, hogy megint együtt lehessenek. A szerelmesek addig telefonon tartották a kapcsolatot, de a férfi még újév előtt visszaérkezik párjához, aki számos meglepetéssel készül neki.

Simon gépe dél körül landol, mire a lakáshoz ér, már koradélután lesz. Nekem sajnos még dolgoznom kell egy kicsit, így később fogok hazaérni, mint ő. De mindent megteszek annak érdekében, hogy addig is jól ellegyen. Például főzök neki egy igazi magyaros menüsort. Konfitált kacsa lesz párolt lila káposztával és hagymás tört burgonyával. Csinálok kacsamájat is, karamellizálok hozzá almát és végül nutellás brownie-t kap desszertek. Szeretem etetni...

– kezdte a Borsnak Király Linda, hozzátéve: volt már olyan, hogy kedvese előbb ért a lakásba, mint ő, és olyan meglepetéssel várta, hogy elállt a lélegzete.