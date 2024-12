Az utolsó pillanatig szerették volna titokban tartani kapcsolatukat a DWTS ideje alatt.

Ahogy arról nemrég írtunk, Krausz Gáborék után az idei Dancing with the Starsban is egymásba szeretett egy fellépő páros. Mihályfi Luca és táncpartnere, Hegyes Bertalan kapcsolata nyílt titok volt a stábtagok között, amit több lap értesülése is alátámasztott. Annyi bizonyos, hogy a táncpróbák mellett rengeteg időt töltöttek együtt, és bár a showműsor számukra a döntő kapujában véget ért, mégis győztesnek érezhették magukat. Most a szerelmesek a Meglepetésnek meséltek kapcsolatukról és megismerkedésükről, ami igencsak rendhagyóra sikeredett.

Mint kiderült, Már a DWTS legelső táncpróbáján megvolt a bizalom és a kémia táncpartnerek között, de a kapcsolatuk csak fokozatosan mélyült el.

Bennem szinte azonnal elindult valami, még mielőtt bármi is történt volna. Annyira megszerettem a személyiségét, az egész lényét, de úgy éreztem, túlságosan jó csaj ahhoz, hogy valaha összejöjjünk. Szerencsére tévedtem. Eldöntöttem, hogy lassan közelítek, magamhoz mérten igyekeztem a leggálánsabb lenni, és a legnagyobb tisztelettel viselkedni. Szelíd utalásokat tettem, és reméltem, hogy érkezik rá válasz. És jött is, éreztem, hogy nem vagyok közömbös számára

– idézte a Story Hegyes Bercit.

„Berci csodálatos zöld szeme és a kisugárzása az első pillanatban levett a lábamról – vallotta be Mihályfi Luca. – Valahányszor megmutatta, melyik lépést hogyan kell kivitelezni, majdnem sírva fakadtam, olyan gyönyörűen mozgott″. Mihályfi bevallotta, hogy az elejétől fogva felnézet a táncosra, és a kezdeti szimpátia napról napra fokozódott.