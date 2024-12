A fitneszedző nem bírja elviselni, hogy csak otthon üljön.

A Tények Plusz legutóbbi adásában sztárok árulták el az újévi fogadalmaikat, köztük Schobert Norbert is, akinek egészen nagyszabású tervei vannak a 2025-ös évre. Mint ismert, a fitneszguru már kétszer is stroke-ot kapott, és korábban életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta, ugyanis egy vérrög elzáródást okozott az agyában. Azóta sikerült felépülnie, illetve azt is megfogadta, soha többé nem fogja magát túlhajtani, de mint azt a TV2 stábjának elmondta, jövőre mégis a visszatérését tervezi.

Nem érzem magam sem öregnek, sem rokkantnak. Úgy gondolom, hogy elég jól fel tudtam állni a stroke-ból is, mindenből. Érzek magamban még egy jó 5-6 év fizikai munkát. Újra el fogok menni föllépni, el fogom kezdeni az országot járni, és tartok retrótornát, ducitornát, idősebbeknek, kövéreknek

– jelentette ki a fitneszedző, aki arra is választ adott, miért döntött úgy, hogy a hosszabb kényszerszünet után visszatér ahhoz, amihez a legjobban ért:

„Nem érzem jól magam otthon. Amikor eljön a hétvége, akkor a feleségem elmegy, 3-4 fellépést megcsinál, és én vagy sofőrködöm mellette, vagy otthon nézem a tévét. Ennek nincs értelme. Ezt sem az egészégem, sem az állapotom nem indokolja” – fogalmazott Schobert.