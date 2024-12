Még mindig a koncert hatása alatt van a frontember.

Vasárnap este ismét színültig megtelt Papp László Sportaréna, ugyanis az R-GO együttes egy amolyan elő-szilveszteri bulival kedveskedett a rajongóinak. A Bors másnap felkereste Szikora Róbertet, hogy meséljen a színpadi élményeiről, amit nem egyébként még nem sikerült teljesen kipihennie az énekesnek. Ez a fáradság viszont nem is lehetett volna kellemesebb, hiszen sikerült hatalmas bulit csapniuk az este folyamán.

„Ilyenkor az ember még képtelen arra, hogy teljesen kiengedjen és ellazuljon, megnyugodjon. Olyasmi lehet ez, mint egy bokszmeccs utáni másnap és itt most nem csak arra gondolok, hogy itt fáj, meg ott fáj” – kezdte a lapnak Szikora.

Egyelőre még pörög a mozi a szemem előtt. Felidézek pillanatokat, visszanézek felvételeket és természetesen magamban elemzem az estét. Szóval zakatol az agyam és persze lélekben már készülök a szilveszter éjjelre

– tette hozzá az énekes, hiszen Kecskemét főterén lesz még egy óév búcsúztató, újév köszöntő bulijuk zárásképpen.

Mint fogalmazott, számolatlanul sok koncerten vannak már túl, és sok stadiont töltöttek már meg az R-GO-val, de 71 évesen megtenni ugyanezt egy egészen más élmény volt számára.

Ez valahogy most egészen más fényben tündököl. Tizennégy éves suhanc voltam, amikor elindult a pályám és bizony matuzsálemként tekintettem mindenkire, aki akkoriban elmúlt ötven, hatvan, netán hetven. Ma pedig túlvagyok egy telt házas Aréna bulin és kicsit sem érzem, hogy matuzsálem lennék. Na jó, a derekam érzi, de...

– magyarázta nevetve a frontember, aki koncertje óta folyamatosan kapja a visszajelzések a közönség soraiból, és nem is lehetne emiatt hálásabb: „Mindenki azt mondja, hogy ez volt az életem egyik, ha nem a legjobban sikerült koncertje és az az igazság, hogy hajlamos vagyok ezt el is hinni, mert valami hasonlót éreztünk mi is, akik ott álltunk az Aréna színpadán vasárnap este”.