Boldogabbak nem is lehetnének.

Az Ázsia Expressz idei évadának legfiatalabb szerelmespárja, Zsigmond Angéla és Mészáros Bende nemrég hatalmas lépésre szánták magukat: úgy döntöttek, külföldön vásárolnak ingatlant. A 22 éves influenszer és Mészáros Árpád Zsolt színész-énekes 28 éves fia a jelek szerint Spanyolországban szeretnének lakni, Zsigmond legalábbis erről számolt be legutóbb a közösségi oldalán.

Most az influenszer és a feltörekvő előadóművész a Storynak meséltek a megismerkedésükről, és mint kiderült, kezdetben nehezen jött össze. Mászáros elmondta, hogy kezdetben többször bombázta üzenetekkel kiszemeltjét a közösségi médiában, aki még csak válaszra sem méltatta.

„Kiszúrtam őt egy közösségi oldalon, és bombáztam üzenetekkel, de egyikre sem válaszolt. Egy szép napon teljesen véletlenül megláttam őt egy posta előtt, és vadul integetni kezdtem neki – mondta a hősszerelmes, majd átvette tőle a szót a lány:

Mint kiderült, a szerelmesek az első randijuk után egymásba habarodtak, majd tavaly májusban össze is költöztek. Az összeszokás olajozottan, nagyobb súrlódások nélkül ment, de még mindig csak néhány hónapja voltak együtt, amikor felkérést kaptak az Ázsia Expressz­be.

Nem titok, hogy mindketten ebben a világban képzeljük el a jövőnket, én műsorvezetőként, Bende pedig előadóművészként. Ez neki is egy remek lehetőség, hogy kilépjen az édesapja árnyékából, és megmutassa, milyen nagyszerű ember. Ráadásul meseszerű hónapok voltak mögöttünk, így nem féltettem a kapcsolatunkat. Arról nem is beszélve, hogy ez a műsor egy tükröt is mutat a működésünkről, és úgy voltam vele, ha netán valami rossz derülne ki, és legrosszabb esetben a forgatások után elválnak útjaink