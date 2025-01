Három és fél éve élnek egy otthonos belvárosi albérletben párjával.

Megmutatta Törőcsik Dániellel közös otthonát a Story magazinnak Bíró Bea, aki néhány kedvenc lakberendezési tárgyáról is mesélt. A modell közel tíz évet élt Kínában, azután költözött vissza Magyarországra, három és fél éve pedig már egy VII. kerületi lakáson osztoznak szerelmével.

„Az első pillanattól kezdve elbűvölt a hangulata, de ami a leginkább megfogott, az elhelyezkedése, hiszen itt, a Belváros szívében élhetek, de mégis egy félreeső, csendes környéken” – kezdte Az Árulók szereplője, majd egyik szeretett bútorának történetét is felidézte.

„Az én kedvenc sarkom a lakásban egyértelműen az lett, ahol a smink­asztalom van. Az is egyfajta otthonérzést adott, amikor megláttam, pont olyan lett, amilyen Hongkongban volt. Én csináltattam ugyanezekkel a méretekkel, ugyanebben a színben.

Már ott is ez volt a kedvenc helyem, ez az én kis meditációs sarkom, ahol rituálészerűén felkészülök az előttem álló feladatokra.

Itt iszom a reggeli kávémat, aztán pedig nekiállok készülődni, ami nap mint nap olyan 35-40 perc. Ebből nem engedek, inkább korábban kelek, de ez minden reggel elengedhetetlen ahhoz, hogy jókedvűen induljon a nap.”

Szintén közel áll a szívéhez egy Japánban vásárolt portré, valamint kagylói is, amiket a lakás minden pontján szórt szét.

„Ezek az én védelmező talizmánjaim, még kagyló alakú tetoválásom is van, amit Dani készített. Biztonságban érzem magam, ha mindenhol ott vannak, bármerre is nézek a lakásban. A kagylók jó részét még a Fülöp-szigetekről és Thaiföldről, egyenesen a tenger mélyéről hoztam, ugyanis imádok búvárkodni, még búvárvizsgám is van. Ha esetleg tűz ütne ki a lakásban, és csak néhány percem lenne, biztos, hogy a kagylókat szedném össze először” – árulta el Bíró.