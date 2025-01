A házaspár egyelőre nem jutott dűlőre a babaprojektet illetően.

A Házasság első látásra című műsor legutóbbi adásában Kovács Renáta pizzázás közben hozta fel, hogy nagyon vágyik már arra, hogy édesanya legyen. A 30 éves pultos, tartalomgyártó azonban nem számított arra, hogy férje, Wollner Péter, azaz Brumi kissé elutasítóan fogadja majd vallomását.

„Én nem tagadom, a terveim között van, most, hogy így megismertelek téged, hogy azért én szeretnék szülővé válni” – vallotta be férjének két pizzaszelet között Reni, mire Bruminak az arcára fagyott a mosoly, a pizzáját is jobbnak látta letenni.

Hú, gyerektéma? Lehet, hogy fél éven belül akarná? Azt azért még nem!

– szögezte le utóbb a 37 éves fegyveres őr, aki feleségének bővebben is kifejtette véleményét a témáról.

Nekem is a babaprojekt, meg ilyenek, simán benne lehetne, de én azt vallom, hogy egy évig minimum együtt kell élned valakivel ahhoz, hogy merjél valamit vállalni. Én minimum egy évig szeretnék neked normálisan udvarolni

– emelte ki Brumi, mire Reni rávágta:

Te hülye vagy?!

Reni később kifejtette: mivel Brumival már összeházasodtak, ezért nem szeretné, ha kapcsolatuk visszafejlődne az udvarlás fázisáig, hanem szintet léphetne. A 37 éves férfi azonban ragaszkodna ahhoz, hogy kamerákon kívül is udvaroljon feleségének.

Én nem hiszek a távkapcsolatban. Annak vége van!

– szögezte le Reni, utalva arra, hogy Brumi Pakson él.