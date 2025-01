A gyorsétteremlánc ajándékokkal is kedveskedett a násznépnek.

Fotó: instagram

Idén ünnepli 10. házassági évfordulóját az a pár, akik annak idején teljesen ingyen, a Burger King javából házasodhattak össze. Nem, főszereplőink nem hírességek, se nem a gyorsétteremlánc fontos dolgozói, nevük viszont annál különlegesebb:

Joel Burger és Ashley King.

A szerelmesek még gimnáziumban találtak egymásra, s már akkor is akadt, aki Burger Kingnek csúfolta duójukat, nem is sejtve, mekkorát profitálnak ők ebből később. Joelt és Ashley-t azonban nem zavarta a dolog, sőt, ők maguk is jót derültek rajta, épp ezért a férfi annak idején egy helyi Burger King étterem előtt kérte meg párja kezét. Úgy gondolták, az esküvőre is vicces lenne pár ilyen feliratú pólót készíttetni, írtak hát egy e-mailt a cégnek, hogy engedélyt kérjenek a logó felhasználására.

A Burger King nem csak belement a dologba, de nagylelkű felajánlást is tett: úgy döntöttek, egy az egyben állják a Burger-King esküvő kosztjait, ráadásul sok vicces ajándékkal, például koronákkal, ajándékcsomagokkal és egyéb apróságokkal is meglepték a násznépet. A házaspár, akiknek azóta már három kislányuk született, máig hálás szívvel gondol vissza a lánc akciójára, és továbbra sem bánják, ha ismerőseik csak Burger-Kingként hivatkoznak rájuk.