Zalatnay Sarolta hatalmas várakozással tekint a 2025-ös évre, hiszen hamarosan elindul a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Sarolta Red című dokumentumfilm forgatási munkálatai. Zalatnay már az elmúlt évben közölte, hogy azt szeretné, ha fiatalkori énjét Tóth Andi alakítaná, mert az énekesnő „hasonlóképpen éli az életét és viselkedik”. Most a Borsnak válaszolt a kérdéseire, miközben elmondta, mostanában gyakran gondol vissza azokra a bizonyos sorsfordító évekre.

„Mostanában nagyon gyakran gondolok a múltamra, hiszen szeretnék tűpontosan emlékezni mind arra, ami velem történt. És, hogy van-e az életemnek olyan pillanata, amit ha visszamehetnék az időben, máshogy alakítanék? Igen, van, de csupán egyetlen egy. Ha tudtam volna, hogy valójában semmilyen ártalom nem érte volna édesanyámat amiatt, hogy élek a felkínált lehetőséggel és Sarolta Redként karriert építek Angliában, akkor biztosan nem kullogok haza két év után. Már csak azért sem, mert éppen az anyukám életét varázsolhattam volna meseszerűvé, ha tényleg hozzámegyek a Bee Gees énekeséhez, Maurice Gibbhez” – magyarázta az énekesnő, aki korábban arról is mesélt, hogy miként kérte meg a kezét a Bee Gees frontembere.

Talán hagyjuk is, hogy milyen élet várt volna rám Sarolta Gibbként, hiszen ha erre gondolok, egy picit azért elszomorodok. Abban azért biztos vagyok, hogy rengeteg lehetőség nyílt volna meg számomra ezzel a névvel... Nem titok, hogy a saját hibámból, naivitásomból és egy elhibázott szerelem hatásaként alaposan félresiklott az életem. Tulajdonképpen azóta is rohanok magam után, de talán most egy picit fellélegezhetek. A Sarolta Red dokumentumfilm ad egy pici levegőt a nehéz helyzetben és persze egyúttal elkészül egy vadonatúj dalom is, amit már nagyon várok