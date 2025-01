Megkaptuk az előzetest.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, Meghan Markle hosszú kihagyás után úgy döntött, hogy 2025 elején visszatér az Instagramra, ahol az egykori modell rögtön be is jelentette: saját sorozata érkezik a Netflixre Szeretettel, Meghan címmel. A sussexi hercegné a január 15-én debütáló szériájában barátait, valamint híres vendégeket hív majd meg a kaliforniai bortokára, ahol főzési, kertészeti, vendéglátási tippeket oszt meg a nagyérdeművel.

Annyira izgatott voltam, hogy végre megoszthassam ezt veletek! Remélem, hogy annyira szeretitek majd a műsort, mint amennyire én szerettem elkészíteni. Fantasztikus új évet kívánok mindenkinek! Köszönet a csodálatos stábunknak és a Netflix csapatának. Hálásak vagyunk a támogatásért – és a szórakozásért!

– írta bejegyzésében Meghan Markle.