Hatalmas változáson ment keresztül a tavalyi évben az énekes.

Fotó: Zöld Fanni / Index

Király Viktor nehéz időszakon van túl, ugyanis 2024 elején eltökélte, hogy drasztikusan változtat az addigi életmódján, hiszen akkor a depresszió jelei mutatkoztak meg rajta, ami azzal is társult, hogy felszaladlak rá a plusz kilók. Az énekes közben a Sztárboxban is megmérettette magát, a mérkőzésekre való felkészülés pedig nemcsak a fogyásban segített neki, hanem az életfelfogása is teljesen megváltozott. Most az újév kezdetével az előadó egy fotómontázs formájában osztotta meg követővel, mekkora utat is tett meg az elmúlt esztendőben.

„2024 tele volt megpróbáltatásokkal. Az év elején úgy éreztem, kilátástalan az utam. Menekültem a valóság elől, azt hittem, ha homokba dugom a fejem, a problémák majd maguktól megoldódnak. De nem így lett. Csak rosszabb lett minden, és napról napra mélyebbre kerültem. Aztán egy buta szerdai napon minden megváltozott bennem. Elkezdtem újra bízni magamban! Letettem az alkoholt, és pozitív irányba fordítottam az életemet” – fogalmazott Instagram-posztjában Király Viktor, hozzátéve: