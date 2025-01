Az egykori Playboy-modell komolyan tervez a földműveléssel és a biogazdálkodással. Temérdek mennyiségű kivitermését például nemrég szüretelte le.

Bódi Sylvi néhány évvel ezelőtt a magassarkút falusi életre és földművelésre cserélte, nem derogál neki gumicsizmát húzni és lapátot ragadni sem. Az egykori modell öt éve hobbi szinten vágott bele a zöldség- és gyümölcstermesztésbe, mostanra azonban kisebb gazdaságként műveli a földet. A kertészkedés szeretete elmondása szerint még a nagyszüleitől ragadt rá, a jövőben ráadásul komolyabban tervez ezzel foglalkozni. Ehhez több képzést is elvégzett, rengeteget tanult a biogazdálkodás terén, miközben évről-évre egyre több termésnek örvendhet.

„Palántákkal kezdtem, majd úgy gondoltam, az az igazi, ha a magoktól kezdve én nevelgetem a növényeimet. Az első évben annyi palántám lett, hogy alig tudtam őket hová tenni. Aztán lett üvegházam, majd elkezdtem feldolgozni a termést: befőztem, aszaltam, savanyítottam” – mesélte a Vasárnapi Blikknek a 43 éves volt modell, aki nemrég fotókat is posztolt arról, hogy leszüretelte kivi-termését. Mint mondja, épp most készül Indonéziába, ám mire a kivi beérik, hazatér.

„A kivi utóérő gyümölcs, immár hagyománnyá vált, hogy a névnapom környékén, novemberben jön a család és szüretelünk. Leteszem a pincébe, ahol szépen érnek a gyümölcsök január közepéig, amikor már éretten lehet fogyasztani. Annyi termett most, hogy nyár közepéig is kitart és az egész családot ellátja” – jegyezte meg Bódi Slyvi, aki neves szakemberek mellett a helybéliektől is sokat tanult, akiknek köszönhetően sűrített paradicsomot, házi ketchupot és befőtteket, savanyú uborkát tudott eltenni.

Komolyabb terveiről, például a családalapításról úgy mesélt: