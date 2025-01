Megtörte a csendet.

Fábry Sándor nem szívesen beszél a magánéletéről, így a két gyermekéről sem, akik külön anyáktól születtek. Mint kiderült, fia már gimnazista, lánya pedig most végez az általános iskolában. Most egy podcastműsorban végre többet is elárult gyerekeiről a 71 éves humorista.

Van egy kisfiam és egy kislányom – két asszonytól. Tehát kétszer megyek a Csárdáskirálynőre, kétszer a cirkuszba, mert hát az ő összehozásuk, az egyelőre – nem részletezendő okokból – nehezen halad

– mondta a Pertu című podcastban Fábry, akiről 2017-ben derült ki, hogy van egy nyolcéves fia.

Van egy remek kisfiam, aki már olyan magas, mint én. Vízilabdázik, és az angol tannyelvű Kőrösi Gimnáziumba jár Óbudára. A kislányom pedig szép, okos és cserfes. Ő a hatosztályos Szentendrei Református gimnáziumba jár, most nyolcadikos.

Fábry lánya, Borbála márciusban lesz 14 éves, és az édesapa szerint jó humora van, az sem kizárt, hogy humorista lesz belőle.

Borika nagyon nagy parodista. Hát a tanárnőkről időnként olyan blokkokat ad le... De ezt sok gyerek csinálta annak idején is, én ezt szeretném hangsúlyozni! Csak a legtöbbjükből ez eltűnik vagy elvész

– fogalmazott a humorista, majd kijelentette, hogy lányának az ő segítsége nélkül kell bizonyítani a szakmában, ha valóban így lesz.

Támogatnám, de ő támogassa magát. Tehát én senkit fel nem hívnék, senkihez be nem ajánlanám, mert neki tennék ezzel rosszat. […] Egy művészeti pályára senkit sem lehet ráerőltetni. Tudnék példákat mondani, akik a mai napig nem színészek, ott totyognak a pályán a megfelelő apukák vágyálmainak köszönhetően – és én ilyet nem szeretnék. Azt szeretném, hogy az esetleges színészkedésben is boldog legyen, és szeresse.

Bár Fábry leszögezte, hogy nem protezsálná be sehova a lányát, azt szeretné, ha mindkét gyermeke jó iskolákban tanulna tovább, és ehhez akár a zsebébe is nyúlna.

„Semmi anyagi áldozattól nem riadnék vissza. Jó, lehet, én nem bálványozom a külföldi egyetemeket, de ha éppen azt akarják, akkor legyen...” – idézte a Story.