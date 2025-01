Nagy vakációval kezdik a nyarat.

Nehezen találta a szavakat Krausz Gábor, amikor a Bors arra kérte őt, értékelje az óévet. Mint mondta, elképesztő éven van túl párjával, Mikes Annával.

„Annyi élményt és annyi munkát sikerült belezsúfolnunk Annával együtt, hogy visszatekintve nem is feltétlenül értjük, hogy volt ez lehetséges. A felsorolást egyébként kezdhetjük a Dancing with the Starsban aratott győzelmünkkel, mert bár 2023 decemberében ért véget, de mégiscsak az adta meg a kezdő lökést a tavalyi évünknek” – kezdte a sztárséf, aki a tévéműsor végeztével egy másik forgatásba kezdett.

Nem sokkal azután jött az Ázsia Expressz, ahol végérvényesen kiderült számunkra, hogy a kapcsolatunk valahol az égben köttetett, és nincs az a feladat, nehézség, vagy ármány, ami kettőnk közé állhat.

Krausz elárulta, az év utolsó napjai is csodásan alakultak, családjával, kislányával ünnepelhetett, ami az év megkoronázása volt számára. Persze jövőre sem szeretne tétlenül ülni, ám tervei közül sejtelmesen csak egy YouTube-csatorna indításáról rántotta le a leplet.

„Összegezve annyit mondhatok, hogy 2024 volt életem legjobb éve és ez csak bemelegítés volt 2025-re, amit egy utazással nyitunk meg, hiszen Anna tavaly a születésnapjára egy Maldív-szigeteki utazást kapott tőlem, aminek most jött el az ideje. Éppen szombaton indulunk és másfél hét csoda vár ránk kettesben.”