A Pingvin-sorozatban alakított kimagaslót a színész.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, magyar idő szerint január 6-án, hajnal 2-től kezdődően tartották meg a 82. Golden Globe díjátadót a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben. A műsor házigazdája az Emmy-díjra jelölt komikus, színésznő és műsorvezető, Nikki Glaser volt. A legtöbb díjat a Netflix Emilia Pérez című alkotása kapta, mely a tíz jelölésből négyet zsebelt be.

Az esemény egyik nagy meglepetésének számított, hogy a legjobb minisorozat- vagy tévéfilmszínész kategóriában Colin Farrell vihette haza a szobrocskát az HBO-s Pingvin című sorozatban nyújtott alakításáért. Az immár háromszoros Golden Globe-díjas és Oscarra jelölt ír színész Oz Cobb karaktertét játszotta a drámasorozatban, amely laza szálakon ugyan kötődik a Batman-franchise-hoz, de valójában egy klasszikus gengszter-felemelkedés történet.

Farrell érezhetően nem vette félvállról a DC-gonosztevő szerepére való felkészülést, emellett rengeteg időt töltött a sminkesekkel is, hiszen naponta közel három órát vett igénybe, hogy átmaszkírozzák. Köszönőbeszédében a stáb többi tagja mellett háláját fejezte ki Michael Marino sminkmesternek, aki megtervezte a Pingvin kinézetét, valamint a csapatának.

Mindössze három órát kellett ülni a székben reggelente. Fekete kávét ittam, 80-as évekbeli zenét hallgattam, és én lettem a csapat zsenialitásának vászna. Azt hiszem, innentől kezdve ez már protézis, gyakorlatilag csuklótól bokáig be voltam csomagolva. Csak a kezem és a lábam maradt ki; minden más, beleértve a füleimen is, kis darabok voltak. Mindenem be volt fedve