Úgy tűnik, az utolsó pillanatban gondolta meg magát Gerivel kapcsolatban, aki elkerekedett szemekkel figyelte, mire készül a fiatal könyvelő.

Drámai pillanatokat ígér a Házasság első látásra utolsó előtti epizódja, melyben Nagy Renáta és Tóth Gergely is meghozza végső, sorsfordító döntését, azaz, hogy akarják-e folytatni hullámvölgyeket is bőven megélt kapcsolatukat a hathetes kísérlet vége után.

A 26 éves könyvelő és a 30 éves csontkovács vakon kötött házassága ugyan nem indult könnyen, a hat hét alatt mindketten tettek lépéseket annak érdekében, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz. Renáta már az oltár előtt csalódott, ugyanis elmondása szerint Geri nem éppen az esete: valóságos arculcsapásként érte, hogy újdonsült férje vörös hajú, s kis híján vissza is táncolt a házasságtól, de a nászéjszakán és a nászúton is a drámáé volt a főszerep. Reninek semmi nem tetszett, végig elutasító volt Gerivel, aki hiába is próbálta megpuhítani őt. A közös programok végül közelebb hozták egymáshoz a fiatalokat, ám túlzás lenne azt állítani, hogy szerelem is szövődött köztük.

Reni és Geri a végső döntésükről írt leveleiket a hétfő esti adásban olvassák fel egymásnak, a kísérlet utolsó fázisában. A könyvelőnő azonban meghúzza a váratlant. Miután kihajtogatta papírját, összetépte azt, mondván, változtak a dolgok, amelyeket papírra vetett.

Tudnod kell, hogy ezt a levelet tegnap írtam, és nekem tegnap teljesen más gondolataim voltak. Most szeretnék választ kapni a kérdéseimre. Melyik Geri volt az igazi? Az, amelyik mindenki mással volt, vagy az, aki velem kommunikált és velem töltötte a mindennapjait?

– vetette fel a kérdést Reni.

A házasodós reality másik Renije már elárulta férjének, Bruminak, hogy szeretné-e folytatni a kapcsolatot, közben azonban a folyamatos műsorváltoztatások miatt idő előtt fény derült a többi szereplő végső döntésére is.