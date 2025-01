A rendező szerint harmadik évadban így is befolyásolja majd a cselekményt.

December 26-án megérkezett a Netflix kínálatába a Nyerd meg az életed várva-várt második évada. Ahogy az első felvonás, úgy az új részek is azonnal nézettségi rekordot döntöttek, pedig régi szereplőkből nem sokat láthatunk viszont a most kikerült friss hét epizódban.

Újakat azonban annál inkább, az író-rendező ugyanis ezúttal is gondoskodott róla, hogy a játékteret izgalmas és különleges figurákkal töltse meg.

Figyelem, innentől spoilerveszély várható,

így aki még nem végzett a sorozattal, nem ajánljuk a tovább olvasást!

Az egyik ilyen karakter minden kétséget kizáróan Thanos, a nagyszájú és kegyetlen rapper, aki sokakat emlékeztethet az előző évad Csang Dokszujához – csak jóval szórakoztatóbb kiadásban. Ennek ellenére nem sokáig élvezhettük a "társaságát" az arénában, amit most a széria mögött álló Hvang Donghjok meg is magyarázott.

„ Ami Thanost illeti: ő nekem is az egyik kedvenc karakterem volt! De úgy vélem, az a harc volt a megfelelő alkalom arra, hogy búcsút intsünk neki. Ugyanakkor elismerem, hogy szerintem is túl hirtelen volt a halála. Nagyon intenzív volt az a küzdelem, így hát ez volt a legmegfelelőbb mód, a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy kiiktassuk. Persze az, ahogyan kilép ebből a történetből… Szóval ha velünk tartotok a harmadik évadban is, akkor szinte úgy fogjátok érezni, hogy bizonyos szempontból továbbra is jelen van abban az értelemben, hogyan befolyásolja a cselekményt" – idézte az író-rendező szavait az IGN.