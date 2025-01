Szíve szerint egy mediterrán országba költözne.

Fotó: TV2

Bizakodva néz 2025 felé Molnár Anikó, aki december végén arról beszélt, hullámvölgyekkel teli évet hagy maga mögött, ezért reméli, az új esztendő főleg jó dolgokat tartogat számára.

Nos, erre egyelőre várnia kell az egykori Nagy Ő-nek, a január ugyanis nem kezdődött túl mesésen elmondása szerint.

„Kezd az az érzésem lenni, hogy valaki megátkozott! Január elsején ugyanis elromlott a kazánom, és mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű feladat szerelőt találni az év első napján. Jobban mondva nem is a szakember megtalálása volt a gond, hanem az ár, amennyiért hajlandók voltak kijönni. Végül másodikán megnézték a kazánt, és kiderült, hogy ki kell cserélni az egyik alkatrészt, így még harmadikán is a 17 fokos lakásban fagyoskodtam édesanyámmal” – árulta el a Blikknek Molnár, hozzátéve: ezen felül is akadnak ám gondjai, amik miatt több programját is kénytelen volt lemondani az év első napjaiban.

„Mostanában az éjszakák is jól telnek, valami ugyanis rendszeresen lecsapja az áramot, én meg a sötétben botorkálva próbálom visszakapcsolni, ami nem túl jó szórakozás, és ez még nem minden, hogy teljes legyen a kép, a napokban a szárítógépem is elromlott.”

Az egykori VV-szereplő ilyenkor érzi igazán a hiányát annak, hogy nincs férfi a családjukban.

„Persze nem minden pasi ezermester, de legalább a telefont meg tudja fogni, és ha probléma van a ház körül, akkor azt intézi, így viszont minden az én nyakamba szakad. Szívem szerint elköltöznék valami mediterrán országba, ahol fűtésre sincs szükség és nem kell ilyen problémákkal bajlódni.”