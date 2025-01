Sunday Rose örökölte anyja szépségét.

Bár a sajtó most a vasárnap esti Golden Globe-gála miatt hangos, már a rendezvényt megelőzően is összegyűlt egy jókora sztárkoszorú a W Magazine hagyományos, díjátadó előtti partijára. Demi Moore, Ayo Edbiri vagy Sabrina Carpenter mellett többek között Nicole Kidman is hivatalos volt az eseményre.

Az 57 éves ausztrál filmsztár középső lányával, a Keith Urbantól született Sunday Rose-zal érkezett a buliba, aki nyáron töltötte be 16. életévét. A tinédzser láthatóan jócskán örökölt édesanyja génjeiből, haja és arcvonásai mellett például magasságát is – a friss fotókon szinte akkora, mint magassarkút viselő, egyébként 180 centiméter magas édesanyja, nem véletlen hát, hogy a kamasz már a modellszakmában is bontogatja szárnyait.