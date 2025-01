A Konyhafőnök zsűritagja a jelek szerint nem éppen olyan ételeket fogyaszt otthon, mint amilyeneket például az éttermében tálalnak fel.

Rácz Jenő séf néhány évvel ezelőtt arról beszélt Hajdú Péternek a Frizbi adásában, hogy nem szokta hazavinni a munkát, azaz otthon ő nem igazán szokott főzni, ezt a feladatot inkább a feleségére, Rácz-Gyuricza Dórára bízza. A Michelin-csillagos séf pontosabban úgy fogalmazott akkor, hogy maximum virslit dob be mikróba, de megesik, amikor azt is elrontja, vagy megfeledkezik róla. Erről az Életünk története adásában is említést tett. Úgy tűnik, ezt a szokását még mindig tartja, legfrissebb Instagram-bejegyzése legalábbis erről árulkodik.

A Konyhafőnök zsűritagja kedd reggel a kislányával, Kamillával közös reggelijéről posztolt egy fotót, melyhez csupán annyit írt, hogy:

Keresd a »hibát«.

Emiatt a kommentszekcióban többen megjegyezték, hogy a séf talán a szétrepedt virslire, esetleg a szeletelt szarvasgombára gondolt, vagy éppen arra, hogy az ő tányérján nincsenek cicák, mígnem A Konyhafőnök másik zsűritagja, a 2024-es évadban csatlakozó Kaszás Kornél rá nem kérdezett Rácznál, hogy:

Csak érdeklődnék, hogy a majonéz kézzel készült?

Kaszás Kornél ezzel feltehetően arra is utalt, hogy Rácz Jenő minden évadban elvárta a versenyzőktől, hogy tanuljanak meg majonézt készíteni, de voltak, akik szembeszálltak ezzel. Rácz Kaszás kommentjére csupán néhány nevetős emojival reagált.