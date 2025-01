A 46 éves sminkes sokáig toporzékolt, és cifrán káromkodott, míg várta az 50 éves üzletembert.

Az utolsó fázisához, egyben az utolsó epizódjához érkezett kedd este a Házasság első látásra második évada. A záróadásban Fecső Juditnak és Szolnoki Szabolcsnak is döntenie kellett arról, szeretnék-e folytatni kapcsolatukat a hathetes kísérletet követően is. Ám a különköltözésüket megelőzően a 46 éves sminkesnek feltűnt, hogy az 50 éves üzletember már nem viseli gyűrűjét, amit Szolnoki csupán azzal indokolt, hogy rejtélyesnek szeretne tűnni, mielőtt meghozná a sorsfordító, végső döntését. Fecső meg is kérdezte férjétől, hogy fél-e tőle, mire a férfi nemmel felelt. A sminkes azonban rávágta: nem ártana, ha tartana egy kicsit tőle.

Két dolog: vagy nagyon gyorsan fogok futni, vagy igent mondok! Tudod, mi a rossz hírem számodra? Hogy k*va jól futok!

– jelentette ki humorosan Szolnoki, aki a végső döntést napján is húzta felesége agyát. A férfi ugyanis nem jelent meg a helyszínen, telefonon sem volt elérhető, Judit agya pedig kezdett elborulni, mert nagyon megalázva érezte magát. Elmondása szerint azon gondolkozott, hogy inkább hazamegy.

És én várok rá, hallod?! Ezt nem hiszem el, b*ssza meg! Nagyon ciki. (...) Tiszta szégyen amúgy ez.

Szabi végül késve ugyan, de megjelent a helyszínen, fekete öltönyben, egy esernyővel a kezében, amelyet nem védekezésként vitt magával. Állítása szerint aznap reggel meditált, és kissé elveszítette az időérzékét. Judit ekkor megsürgette, essenek túl rajta inkább.

Halljam a válaszodat!

– kérte Juditot a férfi, hozzátéve, csak az igazat akarja hallani. Judit kiemelte, megalázó stílusát sokszor nem tűrte, de közben meg is szerette Szabit. A sminkes végül kijelentette, folytatná a házasságot.

Belevágok ezerrel veled! Mutassuk meg mindenkinek, ki vagy te valójában, és hogy mi mindenre vagyunk képesek mi ketten.

Szabi ekkor a könnyei törölgette, majd elárulta: Judy ezzel megnehezítette a helyzetét.

Végül Szabi is felolvasta előre megírt levelét, melyben kitért a hat hét alatt szerzett jó és rossz emlékeire egyaránt. Kiemelte, mivel a nőnek igen heves a vérmérséklete, és csak kevés alvásra van szüksége, ez nem biztos, hogy összeegyeztethető az ő bioritmusával. Az üzletember végül meghúzta a váratlant.