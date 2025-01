A Sztárban Sztár All Stars győztese, Gubik Petra a minap a TV2 reggeli műsorában vendégeskedett, ahol arról kérdezték, hogyan töltötte az ünnepi szezont, de a jövőbeli terveiről is szó esett. A színész-énekesnő elárulta, hogy a 2025-ös évben szeretné megtalálni az egyensúlyt szakmái között. Bár őt is utolérte az influenza, mégis nagyon jól érezte magát családi körben, Ajakon az ünnepek alatt, és elégedett az év végével.

„Nekem az a karácsonyi ajándék, hogy együtt vagyunk. Anyukám és a mamáim uralják a konyhát, én csak fogyasztok” – mondta Gubik, aki nemrég a Da Vinci-kód színpadi adaptációjában kapott szerepet, ami új kihívást jelent számára a színészi pályán.

Voltunk Párizsban a Louvre-ban egyfajta tanulmányi kiránduláson. Bárcsak minden történelmi darab kapcsán lenne ilyen, hogy ellátogatunk a valódi helyszínre

– árulta el.

Jövőbeli terveiről nem árult el sokat a fiatal előadó, de azt határozottan tudja, hogy szeretné megtalálni az egyensúlyt a színház és a zene között. Tavaly megjelent saját lemeze Mi van a zsebemben címmel, amelynek már akusztikus formációja is van.

Nagyon intim projekt. Sok olyan gondolatom van ebben, ami az én ars poeticám. Nem azért jött létre, hogy szeressék, hanem, hogy azokhoz elérjen, akiket megtud érinteni.

(via Bors)