Noel november végén született, az Instagram-felhasználók szerint pedig még korai neki a hordozó.

„Multitasking” – ezzel a megjegyzéssel tett közzé a minap egy videót az Instagram-oldalára Tornóczky Anita, megmutatva, milyen módszert talált ki arra, hogy november végén született kisfia, Noel gondozása mellett az otthoni teendőit és szeretett kutyáit is el tudja látni. Az ex-műsorvezetőnő a felvétel tanúsága szerint a kisfiát hordozóba szokta tenni, miközben elkészíti kedvencei vacsoráját, követői azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot: kommentben többen arról írtak, a hordozó nem újszülötteknek megfelelő, ezért nem tesz jót a kisfiúnak.

„Nyilván mindenre sosem jut idő, úgyhogy kellett egy megfejtés, hogy hogyan tudom egyszerre büfiztetni a gyereket és közben a kutyáknak vacsorát készíteni… Noel nagyon élvezi, mert közben itt nézelődik, hogy mi minden történik, és jövünk-megyünk. Azt is élvezi, hogy közel van hozzám, és ha netán jön egy kis bukás vagy büfi, akkor itt vannak textilpelenkák benn, amik felfogják, ami kijön. Ilyen nagyon praktikus módszereket dolgoztunk ki arra, hogy hogyan lehet egyszerre ellátni a kutyákat és közben az anyukai teendőknek is eleget tenni” – magyarázta videójában Tornóczky, akit a hordozó miatt többen bíráltak a kommentszekcióban. Bejegyzéséhez emiatt később hozzátette:

Tudom, hogy nem tökéletes az eszköz, bár naponta 15 percnél többet nem tölt benne. Nem a hordozási technikát kívántam bemutatni ebben a videóban, cuki rövid szösszenetnek szántam. Senki nem tökéletes…

– jegyezte meg az okleveles habilitációs kutyakiképző.

Egy frissebb bejegyzésben már arról írt követőinek, hogy minden gyermek számára előnyt jelent, ha kutyával nő fel.

„»Mi lesz a kutyákkal, ha meglesz a gyerek?« A kérdés, amelyet sosem értettem. Sajnos vannak, akik családtagként kezelik a kutyát, de csak addig, amíg gyerekük nem születik. Utána mehet az udvarra, a vidéki rokonhoz vagy menhelyre… A kutya szempontja pedig csak egy a »kalapból«. Neked is segít a gyereket gondozni, terelgetni, és a gyereknek is nagyon jót tesz. Minden gyermek számára hatalmas előny, ha kutyával nőhet fel. Csökkenti a szorongásukat, a stressz-szintjüket, és még a szocializációjukat is támogatja. Ezen túl segít számukra a kötődési problémák kezelésében: nem véletlen, hogy meglehetősen tudnak ragaszkodni egy állathoz.”