Egy ukrán modell rabolta el a szívét.

Pár hete az Index is beszámolt róla: PSG Ogli szerelmes, mint mondja, életében először. A Kőgazdag fiatalok szereplőjének szívét egy ukrán modell, Alina rabolta el, a Tények Plusz pedig most egy randira is elkísérhette őket.

„Nem vágyom más lányra, én már kibuliztam, kiéltem magamat, volt annyi csajhoz közöm, hogy én most már le tudok nyugodni. Ilyen szinten én készen állok egy komoly kapcsolatra most már” – kezdte Olivér, aki kijelentette:

Sokan azt hiszik, hogy a gazdagoknak könnyű csajozni, de komoly kapcsolatot keresni sokkal-sokkal nehezebb.

A fiatalok megismerkedésük nem túl szokványos történetét is felidézték a kamerának, a srác több mint egy évvel ezelőtt, egyiptomi nyaralásán szúrta ki magának a lányt.

„A tengerparton odajött hozzám, amikor a barátnője nem látta, és elkérte a közösségi oldalam elérhetőségét. Megadtam neki, de abban az időben nekem is volt párom, így nem nagyon írtam neki vissza” – vette át a szót Alina, aki azt is elárulta, később aztán beszélgetni kezdtek, de barátja letiltatta vele Olivért. Ő azonban nem adta fel, négy hónapja pedig hivatalosan is egy párt alkotnak.