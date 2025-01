Kamaszként, mindössze 14 évesen nyerte meg a Csillag születik 3. évadát a Kézdivásárhelyről érkezett László Attila. A 2011 óta eltelt közel másfél évtizedben az aranytorkú fiatal nem sok interjút adott, a Blikknek azonban most elmesélte, hogy alakult élete, karrierje: mint mondta, továbbra is foglalkozik az énekléssel, Magyarországon és Erdélyben is vannak fellépései, ami miatt szerencsésnek érzi magát.

„Sok lehetőséget adott a Csillag születik, a mai napig szívesen tekintek vissza rá, gyönyörű élmény volt számomra. 14 évesen másképp fogja fel az ember a műsort és az ezzel járó hírnevet, de szerencsére a szüleim mellettem voltak, hogy tanácsot adjanak és hogy ne szálljak el a hitelen jött sikertől. A mai napig támogatnak, és örülnek annak, hogy ezzel foglalkozhatok. Alázattal tudtam viselni az ismertséget, próbáltam és próbálom a mai napig ezt józanul kezelni, illetve mindig emlékezni arra, honnan jöttem” – kezdte a már 28 éves László, hozzátéve: az ismertség sötét oldalával sosem kellett szembenéznie, a 12 milliós fődíját pedig jól beosztották.

„A nyereményt jól használtuk fel, szerényen éltünk és élünk és a mai napig, ami még jobban megerősített abban, milyen jó, hogy ez megtörtént.

Bármennyire hiszi azt az ember, hogy megvalósíthat álmokat, és utazhat ebből a pénzből, mi mégsem tettük.

Azzal a mentalitással éltünk, hogy befektetjük... Viszonylag későn tettük meg ezt, de a megélhetésünkre és a jövőnkre fordítottuk.”

Az énekes több tehetségkutatóban nem szeretne elindulni, és nemzetközi karrierre sem vágyik – így is épp eleget ingázik országon belül, koncertjeire olykor kedvese is elkíséri.

„Hosszú kapcsolat, már öt éve vagyunk együtt, régről ismerem őt. Én szemeltem ki még 2019-ben, amikor a nézők közt szurkoltam az egyik ismerősömnek a Sztárban Sztár élő adásán. A párom is statisztaként jött, ott hívtam el először randizni. Szerencsére jól megvagyunk, így nincs tervben még a családalapítás, mert mindketten építgetjük a karrierünket.”