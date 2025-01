Kedden ért véget a TV2 párkereső realityje.

Fotó: TV2

A napokban véget ért a Házasság első látásra második évada a TV2-n, melynek utolsó két epizódjában három pár – Orsi és Zoli, Marica és Zoltán, valamint Geri és Renáta – is úgy látta jobbnak, ha külön utakon folytatják tovább életüket a kísérlet után, jóllehet egy baki miatt ezen döntések már idő előtt kitudódtak. Mivel a párkereső realityt tavaly nyáron forgatták, így a válásukat hivatalosan csak most tárhatták a nyilvánosság elé. Ez a csütörtöki Tények Pluszból derült ki, amelyben Nagy Renáta nyilatkozott.

„Nem volt rossz hangulat közöttünk, meg is lepődtem. Lehet, hogy amiatt volt jobb kedvünk, hogy már véget értek a forgatások, vagy mert leülepedtek a dolgok. Nem tudom, de nagyon jó hangulatban telt a válásunk, még poénkodtunk is, ölelkeztünk is, puszit is adtunk egymásnak, úgyhogy hihetetlen!” – árulta el a TV2 kamerájának Nagy Renáta, aki most sem döntene másképp.

Kitartok amellett, hogy nem változtatnék semmin, hiszen amit én csináltam a 6 hét alatt, ahogy viselkedtem, az mind őszinte volt. Úgy kezdtem bele ebbe a kísérletbe, hogy bármi lesz, én őszintén szeretném végigvinni. Nekem őszintén az volt a reakcióm, hogy a tököm tele van az egész esküvővel, a férfival és mindennel, a rengeteg emberrel, aki ott volt és minket figyelt. Nem tudtam magam megjátszani, és úgy voltam vele, hogy nem is szeretném.

A civil életében könyvelőként dolgozó szereplő a beszélgetés során elmondta, ma már sokkal jobban tud kommunikálni, amikor ismerkedik, mert a kísérletnek köszönhetően teljesen elmúlt a korábban rá jellemző izgulás.

Előtte sokkal görcsösebb voltam, most csak próbálom átadni magam a helyzetnek. Amennyire lehet, próbálok megnyílni és elmondani a kis életemet. De közben nehéz is, hiszen már most is volt olyan, hogy csak hírnévre szeretne szert tenni, úgyhogy ez a része nehéz: ki kell szűrni azokat az embereket, akik csak azért ismerkednek velem, hogy esetleg reflektorfénybe kerüljenek

– idézte a 24.hu a fiatal nőt, aki továbbra is nyitott a házasságra, és reméli, hogy a nagyszüleihez hasonlóan neki is megadatik majd egy évtizedekig tartó frigy.